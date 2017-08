Stad trekt kaart van aftellichten

Twee versies zijn er: één voor fietsers en één voor voetgangers. De icoontjes in het groene licht duiden - zoals bij klassieke verkeerslichten - aan voor welke doelgroep het licht bedoeld is. Maar in het rode vlak, daar zit het verschil. Terwijl fietsers en voetgangers aan het rode licht staan te wachten, is er geen icoontje meer te zien, wel het woordje 'wacht'. En daarrond verdwijnen rode puntjes naargelang de tijd dat het licht op groen zal springen.



"Op deze manier weten fietsers en voetgangers veel beter hoe lang ze nog moeten wachten", legt Antwerps mobiliteisschepen Koen Kennis (N-VA) uit. "En het werkt heel erg goed. Als de wachttijd zichtbaar is, is er meer bereidheid te wachten. Want de wachttijd lijkt korter als je geïnformeerd bent. Dit vermijdt de erg onveilige roodlicht-negatie. Vandaag zijn verkeersveiligheid en mobiliteit een absolute prioriteit in Antwerpen. Met de onderbreking van de Leien en de komende werken in het kader van de Oosterweelverbinding, moeten we als stad voldoende kwaliteitsvolle atlernatieven voorzien om weggebruikers te verleiden om een alternatief te kiezen voor de auto voor hun verplaatsingen van, naar en in Antwerpen. Deze modal shift richting openbaar vervoer en fiets, stelt uiteraard ook extra eisen aan het verkeersveiligheidsbeleid."