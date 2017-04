Stad neemt agressieve bedelaars geld af

Agressief bedelen wordt een stuk moeilijker in Antwerpen. Voortaan kan de politie de inkomsten daaruit tijdelijk in beslag nemen. "We willen de organisaties achter het bedelen in hun portemonnee raken", zegt het stadsbestuur.

Bedelen is geen misdrijf in ons land. Dat wordt anders als het op een agressieve manier gebeurt. Mensen aanklampen, kinderen inschakelen of het verkeer hinderen is streng verboden. In Antwerpen moet een bedelaar ook wegblijven van toeristische hotspots en van de populaire winkelstraten, zoals de Meir en De Keyserlei. De stad identificeerde in 2015 zo'n 150 mensen als bedelaar. Een kleine twintig van hen kregen een straatverbod aangesmeerd. Met een dikke duizend pv's per jaar is het fenomeen een permanente bezorgdheid voor het stadsbestuur en de politie.

Mensensmokkel

"We mikken voor de duidelijkheid niet op de slapende dakloze die enkele euro's op zak heeft, maar wel op bedelaars die op een aggressieve manier te werk gaan. Niet elke bedelaar maakt deel uit van een netwerk, maar een deel ervan wel. Doorgaans zijn dat criminele organisaties die zich bezig houden met illegale praktijken zoals mensensmokkel", zegt De Wever.



"De mensen die op straat zitten zijn vaak de zwakste schakels van het systeem, of zijn zelfs slachtoffer. We viseren niet hen, maar wel de schakels daarachter."



Door de inkomsten af te nemen, wil burgemeester Bart De Wever (N-VA) nog meer greep op de bedelarij krijgen. Bedelaars die het verkeer tegenhouden of hun kinderen op straat sturen worden nauwlettend in de gaten gehouden. "Als je weet dat er netwerken achter zitten, zoals mensenhandelaars, kun je achter het geld aangaan", zegt De Wever. "Mensen die herhaaldelijk betrapt worden op aggressief bedelen, zullen alles wat ze op zak hebben voortaan moeten afgeven. Na een bepaalde termijn mag die persoon zijn geld wel komen terughalen. Op die manier willen we de organisaties achter de bedelaars aanpakken."



In het verleden had de politie helemaal geen juridische grond om het geld van bedelaars af te nemen. Door de politiecodex te wijzigen, krijgen ze die bevoegdheid nu wel. Als de bedelaar na de bepaalde termijn niet opdaagt, gaan de in beslag genomen centen naar een sociaal doel bij het OCMW.