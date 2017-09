Scouts willen minder blank worden

Wij willen erg graag laten zien dat we niet langer die christelijk geïnspireerde traditionele Vlaamse jeugdbeweging zijn Jan Van Reusel (Scouts & Gidsen Vlaanderen)

Gulden middenweg

"Wij willen erg graag laten zien dat we niet langer die christelijk geïnspireerde traditionele Vlaamse jeugdbeweging zijn", zegt Van Reusel. "Wij willen er voor alle kinderen zijn en willen ook tegemoetkomen aan andere culturen. Zowel op het vlak van eten, als op het vlak van activiteiten en religie. Een gulden middenweg vinden, staat daarbij voorop. We denken dat er ook in andere culturen nood is aan een zinvolle vrijetijdsbesteding. We willen onze verantwoordelijkheid nemen."



In Antwerpen Noord is die nood alvast hoog, want daar is het de buurt zelf die de eerste stappen zet. Illias Marraha, medewerker bij de scouts, ligt mee aan de basis van een nieuwe scoutsgroep, die zich veel specifieker wil richten op kinderen met een migratie-achtergrond. "Alles zit momenteel in een beginfase. We hopen met een rolmodel de straat op te gaan en naar scholen te trekken in de buurt om kinderen warm te maken voor ons project. We hopen dat ouders sneller hun kinderen aan ons durven toe te vertrouwen als ze zien dat de scoutsleider ook een jongeman is met een allochtone achtergrond. We voelen dat dit idee kan slagen: er is grote vraag naar uit de buurt."