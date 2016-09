Porsche kwijt van 80.0000 euro

Drie jaar geleden tikte autoliefhebber Bert Abbeel een oude Porsche op de kop. Bouwjaar 1990, type 964. Een populair model dat de jongste jaren een collectorsitem is geworden en navenant in prijs is gestegen. Bert Abbeel: "De wagen is helemaal gerenoveerd. Of zeg maar, gerestaureerd. Ik heb ongeveer 20.000 euro uitgegeven om hem weer in de originele staat te krijgen. Op de internationale markt wordt 70.000 tot 80.000 euro geboden voor deze Porsche." De auto staat meestal in een parkeergarage onder een zeil te rusten. Af en toe haalt Bert Abbeel hem van stal voor een uitstap. Dat was ook eind augustus het geval toen er eindelijk zon was om met de cabrio te gaan toeren.

Niet op camera's

Bert Abbeel: "Net die week verhuisde ik naar de Jan Van Rijswijcklaan. Ik heb er een garage, maar de levering van de nieuwe garagepoort had vertraging. Dus parkeerde ik de auto twee avonden na mekaar op straat. De tweede dag 's morgens, dat was vrijdag 26 augustus tussen 5 en 6 uur, is de wagen voor mijn woning gestolen. Hoe dat gebeurd is, heb ik geen idee. Op de Van Rijswijcklaan staan verscheidene flitscamera's met nummerplaatherkenning, maar mijn auto is nergens geregistreerd die dag of de dagen erna. De autodiefstal gebeurde net op het moment van de shiftwissel bij de politieploegen. Ook dat zal wel geen toeval zijn", vermoedt Bert.



Dezelfde dag verspreidde Bert Abbeel honderden berichten naar vrienden, autokenners, Porsche-liefhebbers, garagisten, handelaars in wisselstukken, auto-organisaties en groepen op sociale media. Na tien dagen heeft hij nog geen enkele bruikbare info over zijn verdwenen Porsche binnengekregen. Laat staan de gouden tip die leidt naar dieven in binnen- of buitenland. Ook bij de politie blijft het stil. "Ik belde de politie om te horen of er nieuws was. Daar kreeg ik als antwoord dat het niet aan mij is om te informeren naar mijn wagen. Als er nieuws is, bellen zij zelf."



Bert zet zijn zoektocht verder via de media. Vorige maand vonden Nederlandse Porsche-liefhebbers hun gestolen auto terug na een artikel in De Telegraaf. Bert Abbeel: "Mijn auto is gemakkelijk te herkennen aan twee unieke kenmerken: de turbo-velgen en de RS-voorbumper. Ik blijf hopen op de gouden tip."



Wie info denkt te hebben over de gestolen Porsche kan mailen naar bert.abbeel@wilink.be.