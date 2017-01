Originele vacature 'head of godverdomme alles' gaat viraal

Een vacature van reclamebureau, De Vloer, gaat helemaal viraal. Het bedrijf is op zoek naar een office manager maar zelf noemen ze het "head of godverdomme alles".



De vacature verspreid zich als een lopend vuurtje en werd al meer dan 1.400 keer gedeeld. Het opvallende bericht begint dan ook met de niet mis te verstane woorden "De Vloer zoekt iemand om dagelijks 'Ik doe hier godverdomme alles' te mompelen". "We zoeken iemand die onze bureau op orde kan houden en telefoons kan beantwoorden, met onmiddellijke ingang, want momenteel ben ik nog diegene die godverdomme alles moet doen", vertelt Koen Van Deun, bedenker van de vacature en zaakvoerder van het Antwerpse bedrijf. En de sollicitanten lopen ondertussen op, met meer dan 60 kandidaten in 24 uur tijd. "Hopelijk zit de juiste persoon er tussen." (NBA)