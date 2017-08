Opgepakte man (25) ontsnapt uit politiekantoor

Voor de tweede keer in enkele weken heeft een gearresteerde de benen kunnen nemen. Een 25-jarige verdachte die gistermiddag in de Antwerpse diamantbuurt was gearresteerd, ontsnapte enkele uren later vanuit het cellencomplex in het centrale politiegebouw. De man is spoorloos.

Volgens de Antwerpse politiewoordvoerder Sven Lommaert werd de 25-jarige verdachte gezocht door een andere politiezone. "De nummerplaat van de auto waarin hij en een kompaan rondreden, was door die andere zone doorgegeven", aldus Lommaert, "Zij was nog maar net in ons ANPR-systeem ingebracht of wij kregen al een signaal."

Klemgereden De politie stuurde enkele patrouilles en ook een SRT-team op de geseinde wagen af. De twee verdachten werden klemgereden in de Pelikaanstraat. De 25-jarige en zijn 26-jarige kompaan werden naar het cellencomplex van het politiegebouw aan de Noorderlaan. Rond 16.35 uur zag de 25-jarige de kans om te ontsnappen. Hij zou over een omheining zijn geklauterd en dan richting natuurgebied de Oude Landen zijn ontsnapt. "De juiste omstandigheden worden verder onderzocht", zegt woordvoerder Lommaert. "Zo gaan wij na of de man hulp van anderen heeft gekregen om over de omheining te klimmen. Voor zover ik nu weet, heeft hij geen bewakers of andere politiemensen aangevallen. Dan nog blijft het uitzonderlijk dat een verdachte weggeraakt uit ons centrale gebouw op de Noorderlaan."