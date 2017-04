Ook juwelier is lid van drugsbende

De Antwerpse juwelier A.K. is aangehouden in het onderzoek naar de drugsbende van Frank 'De Tank' V. De zakenman staat in het stationskwartier bekend voor de verkoop van exclusieve horloges zoals Richard Mille. Hij wordt nu beticht van lidmaatschap van een criminele organisatie en witwassen. Ook een agent zit momenteel in de cel. PATRICK LEFELON

Juwelier A.K. maakte op zijn Instagram-account uitvoerig reclame voor zijn exclusieve horloges. - Patrick Lefelon Het net rond het drugsnetwerk van Frank V. en zijn schoonbroer Patrick Y. sluit zich meer en meer. Vorige week werden al zeven verdachten gearresteerd, onder wie de vermeende kopstukken Frank V., zijn echtgenote Lisa Y. en zijn schoonbroer Patrick Y. Enkele verdachten zijn nog op de vlucht.



Gisteren werd zakenman A.K. aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij was een dag eerder bij zijn ouders gearresteerd door de drugsbrigade van de federale politie.



A.K. is een juwelier die tot eind vorig jaar een zaak in exclusieve horloges uitbaatte in de Vestingstraat in Antwerpen. Na de sluiting concentreerde hij zich op de handel online. Zijn onlineshop ND Watches was gisteren echter onbereikbaar. "Sorry voor het ongemak. Wij komen snel terug", stond er te lezen. A.K. verkocht armbanden en vooral horloges voor de happy few die vlot enkele tienduizenden euro of meer neertellen voor een Richard Mille, een Patek Philippe, een Audemars Piguet of een Rolex.





Statussymbool In het drugsmilieu is het dragen van een zeer duur horloge een statussymbool. Auteur Raf Sauviller beschrijft het fenomeen uitvoerig in zijn pas verschenen boek 'Borgerokko Maffia': "De hoogste betrachting van een echte Mocro-crimineel is een Audemars Piguet... Het Zwitserse horloge werd erg populair bij patsers nadat Arnold Schwarzenegger in de film Terminator 3 een Audemars Piquet Royal Oak had gedragen." De juwelierszaak van A.K. vlak bij het Centraal Station trok een internationaal cliënteel, waaronder ook figuren die bij het Antwerpse gerecht veel belangstelling genieten. De ontvoerde drugsbaron Abdelkader B. kwam er wel eens over de vloer. En dus ook de vorige week opgepakte Frank V. passeerde in de winkel. Die relatie breekt juwelier A.K. nu zuur op. Advocaat Pol Vandemeulebroucke bevestigt dat zijn cliënt A.K. is aangehouden in het drugsonderzoek naar Frank V. "Mijn cliënt worden voor alle duidelijkheid geen drugsmisdrijven ten laste gelegd", zegt de advocaat.