Offerfeest verdeelt start schooljaar

Ongeveer één op drie stedelijke middelbare scholen kiest ervoor het schooljaar te starten op maandag vier september. Antwerps schepen van Onderwijs Claude Marinower (Open Vld) was nochtans al van in het begin van de discussie erg duidelijk: "Een schooljaar start op 1 september. Ik heb vernomen dat een aantal scholen van het stedelijk onderwijs opteren om die dag anders in te vullen. Maar de overgrote meerderheid houdt zich wel aan een start op 1 september. Eigenlijk vind ik het nogal vreemd om dat niet te doen. De Moslimexecutieve, het vertegenwoordigende orgaan van de moslims in België, heeft zelf opgeroepen het schooljaar op 1 september te laten starten, ondanks het Offerfeest."



Maar de zeven stedelijke scholen van de 24 die die oproep naast zich neer leggen, hebben dat recht, zegt Eric Boels van het Lokaal Overlegplatform (LOP). Dat orgaan bepaalt netoverschrijdend onder meer de start van de inschrijvingsperiodes van de scholen in Antwerpen. "Elke school is vrij om zelf bepaalde vrije dagen in te vullen. Wij komen daar niet in tussen."



In het katholiek onderwijs ligt het aantal 'spijbelaars' beduidend lager, blijkt uit een rondvraag. Nochtans is het bekende Xaveriuscollege in Borgerhout een katholieke school die wel later start. "Voor een groot deel van onze leerlingen is het Offerfeest een belangrijke feestdag. We vinden dat ze dat goed moeten kunnen vieren. Bovendien willen we ook maar één eerste schooldag", vertelt directeur Dirk Brawers.