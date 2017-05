Nepadvocaat twee jaar naar cel

De gokverslaafde Werner Trekels (71) is veroordeeld tot 2 jaar cel voor de oplichting van bejaarden. De man gaf zich in zorgcentrum Vrijgewijde in Deurne uit als nepadvocaat en troggelde bejaarden 107.000 euro af. Pas toen de slachtoffers naar de pers stapten, ging de politie achter de oplichter aan. PATRICK LEFELON

De 71-jarige Werner Trekels verliet gisteren in alle stilte de rechtbank. Hij was nog maar een schim van de attente, welbespraakte gentleman, zoals de bejaarden van zorgcentrum Vrijgewijde in Deurne hem in 2013 hadden leren kennen. Trekels gaf de alleenstaande oudjes extra aandacht, nam hen mee in zijn Jaguar, bracht 'zomaar' bloemen of een cadeautje mee.





Naamkaartjes Eenmaal het vertrouwen gewonnen kwam Trekels met zijn financieel advies op de proppen. Hij deelde ook naamkaartjes met als titel 'advocaat' uit. Hij had echter geen diploma rechten. De 84-jarige Yvonne B. die haar huis had verkocht voor een serviceflat, gaf de overschot van de verkoop aan Trekels. Hij zou 107.000 euro beleggen in Luxemburg. Een andere familie kocht een huis op lijfrente en dokte de rente maandelijks af aan Trekels. Hij zou het geld doorstorten aan de eigenaars.





Gekste uitvluchten Wanneer iemand zijn geld terugvroeg verzon Trekels de gekste uitvluchten: "Mijn vrouw moet geopereerd worden in Zwitserland." Of "De Bijzondere Belastingsinspectie heeft het belegde geld geblokkeerd."



Op zijn proces bekende Trekels dat hij de mensen had opgelicht. Zijn advocaat Ben Crossiers vroeg wel de opslorping. Trekels was in 2013 al eens in Gent veroordeeld voor oplichting en voor het valselijk gebruik van de titel van advocaat. De rechtbank stelde in zijn vonnis gisteren dat voor Werner Trekels maar één zaak telde: "Enkel zijn persoonlijk geldgewin primeert. Hij staat niet stil bij het feit dat slachtoffers daardoor in zeer ernstige financiële problemen kwamen."