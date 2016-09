Moeder en dochter sluiten gewapende inbreker op

Rond 19.15 uur hoorde Laura, die met haar dochter op de eerste verdieping van een rijhuis in de buurt van de Mechelsesteenweg woont, een doffe dreun op het terras. Een man kwam over het muurtje geklauterd en plofte op hun terras neer. "Hij was gewapend met een groot mes en een stok", vertelt Nathalie. "De man liep van het terras naar de voorkant van het huis. Onze onderbuurman kwam net thuis. Wij zijn naar hem gelopen en samen zijn we naar buiten gevlucht. De inbreker brak een houten hekje af en sprong dan naar beneden, naar de overdekte koer. Die komt via een gangetje uit aan de voordeur op straat."

Haarlak

De inbreker kwam hen achterna en probeerde langs de voordeur te ontsnappen. "Wij hebben uit alle macht die deur geblokkeerd", zegt Laura. "Even is de inbreker dan ons appartement binnengelopen. Daar heeft hij een bus haarlak gestolen. Was dat om zich te verdedigen? Vreemd. De man was helemaal opgefokt, waarschijnlijk door verdovende middelen. Hij leek mij op de vlucht voor iets of iemand. Hij was trouwens op zijn sokken."



Na een tiental minuten kwam een arrestatieteam van de politie ter plaatse. De drie agenten probeerden met de man te praten, maar hij verstond hen niet. Hij zei enkel "Polizei, dobre, dobre." Dobre is Pools voor 'ok'.



"De agenten zijn dan de gang ingegaan en hebben de inbreker na een kort gevecht overmeesterd", vertelt Nathalie. "Een ambulance kwam ook ter plaatse want de man was gewond aan zijn been. Onze bus haarlak is meegenomen voor sporenonderzoek. Verder was er niets gestolen."



De politie liet gisteren weten dat de verdachte ter beschikking is gesteld van het parket. De man, vermoedelijk van Poolse afkomst, verbleef illegaal in ons land. (PLA)