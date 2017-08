Met gevaar voor eigen leven mama en baby gered

"Pikzwarte rook"

"De mensen die buiten stonden, vroegen zich af of er nog mensen binnen waren toen er opeens een mama met haar baby uit het raam van de derde verdieping ging hangen. Ze durfde niet naar beneden te lopen omdat de verdieping onder haar in brand stond. Ik heb geen seconde getwijfeld en ben onmiddellijk naar boven gelopen. Een andere jongen is mij gevolgd om me te helpen. Op de tweede verdieping stond alles in vuur en vlam maar daar zijn we snel voorbij gerend. Een niveau hoger, waar een pikzwarte rookmassa hing, hebben we de deur kunnen inbeuken. Daar troffen we de moeder en zoontje aan. Ik heb die baby van ongeveer anderhalf jaar in een deken gewikkeld en onder mijn arm naar beneden gedragen. Mijn kompaan ontfermde zich over de moeder."



Die kompaan was Mohammed Aabbassi (20) uit Brussel die in een restaurant in de buurt werkt en een vaste klant is in de snackbar op het gelijkvloers. Zowel Enola als Mohammed kregen te veel rook binnen tijdens hun heldhaftige actie en werden even opgenomen in het ziekenhuis met dezelfde klachten. "Ik heb een licht brandende pijn aan mijn longen en ik moet nog veel hoesten", zegt Mohammed met een schorre stem. "Maar na een dag afwezigheid hoop ik vandaag weer te kunnen werken. Nadien stop ik zeker bij de snackbar, misschien weten zij hoe het met de vrouw en haar kind gesteld is.." De drie bewoners van het eerste en tweede niveau en het kind werden ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De moeder van 31 jaar was er het ergste aan toe, zij werd tijdens de ontsnapping niet enkel door rook geïntoxiceerd maar heeft ook brandwonden opgelopen op haar benen, armen en in het gezicht. Ze is nooit in levensgevaar geweest en stelt het ondertussen al veel beter.