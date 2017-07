Met gebonden handen van balkon gevallen

Met vastgebonden handen en gekleed in dameslingerie is de 44-jarige zumbaleraar Jhonny Zapata gistermorgen van het balkon op de Blancefloerlaan gevallen. Mogelijk werd hij zelfs geduwd. Een Colombiaanse vriend die bij Jhonny was, is spoorloos. Jhonny is met een zwaar hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Hij is wel bij bewustzijn.

Overal waar je kan dansen in Antwerpen, kom je Jhonny Zapata tegen. De van afkomst Peruviaanse man verdient de kost als zumbaleraar bij Basic Fit op de De Keyserlei. Hij woont samen met zijn Poolse echtgenoot Rik op de Blancefloerlaan.



"Vanmorgen heeft zijn echtgenoot Rik mij gebeld dat er iets ergs was gebeurd met mijn broer Jhonny", zegt zus Dora. "Rik was zelf niet thuis toen het ongeval gebeurde. 's Morgens had hij Jhonny wel zien thuiskomen met een Colombiaanse vriend. Hij pakte wel vaker vrienden mee naar huis."



Enkele bewoners van de Blancefloerlaan 43 hoorden rond 9.30 uur gestommel op de eerste verdieping. Even later viel Jhonny, gekleed in lingerie en met vastgebonden handen, in de tuin aan de achterkant van het gebouw. Zus Dora: "Er lag een snoer van een strijkijzer bij het lichaam van Jhonny. Daar hing bloed aan. Dat heeft onze familie zelf kunnen zien. Of dat snoer rond zijn handen was gedraaid, was van bovenuit gezien niet duidelijk."