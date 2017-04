Man steekt huis ex-lief in brand

Dean V.W. (22) zit al zeven maanden in de gevangenis omdat hij op 11 september 2016 's nachts brand stichtte bij zijn ex-lief in Hoboken. De brand was het trieste hoogtepunt van maandenlange terreur. Het meisje kreeg slaag, werd voor 'hoer' uitgescholden op sociale media en is zelfs een keer naakt op straat gezet. De openbare aanklager eist een celstraf van zeven jaar. Dean V.W. beweert onschuldig te zijn. PATRICK LEFELON

Dean V.W. en zijn liefje (23) waren al samen toen zij nog maar pubers waren. In april vorig jaar maakte Dean V.W. na acht jaar een einde aan hun relatie, maar de week nadien had hij al spijt. Zijn liefje S. wilde hem evenwel niet terug en dat zou haar duur komen te staan.



De openbare aanklager kwam gisteren op het proces met maar liefst negen beschuldigingen op de proppen tegen de ex-jeugdtrainer van Beerschot-Wilrijk. Het begon onschuldig met tientallen anonieme telefoontjes naar ex-liefje S. Het werd erger toen hij dreigde naaktfoto's van S. op het internet te gooien. S. ging bij Dean langs om het idee uit zijn hoofd te praten, maar hij gaf haar klappen, scheurde de kleren van haar lijf en zette haar naakt op straat.



Vervolgens is ingebroken in de woning van S. De lingerie werd aan stukken geknipt, haar juwelen zijn meegenomen en haar foto's aan de muur vernield.





Mes in buik De vader en ook een vriend van ex-liefje S. moesten klappen incasseren toen zij Dean V.W. vroegen om zijn ex met rust te laten. De vriend vocht stevig terug, tot Dean V.W. een mes trok en hem in de buik stak. De jongeman overleefde de steekpartij, maar hield er wel een trauma aan over.



Wat vertelde Dean V.W. over die vechtpartijen aan de politie? "Mijn leraar thaiboksen heeft mij gefeliciteerd voor mijn goedgerichte slagen!"





Jerrycan Dan moest het trieste hoogtepunt van de pesterijen nog komen. De brandstichting op 11 september 2016 om 3.40 uur. De bewakingscamera aan het huis van ex-liefje S. toont een jongeman met kap over zijn kop die een jerrycan in de brievenbus leeggiet en het vuur aansteekt. Ex-liefje S. werd wakker van de verstikkende rook en kon zich net op tijd in veiligheid brengen. Een buurman bluste de beginnende woningbrand.



Dean V.W. ontkende de dader van de brandstichting te zijn. Hij gaf enkel toe dat hij door een omleiding die nacht toevallig voorbij het huis van zijn ex-lief is gereden.





Calimero De openbare aanklager geloofde geen snars van die uitleg: "Als ik deze verdachte moet geloven is hij dé Calimero van Antwerpen. Hij is toevallig altijd op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Deze man is een gevaar voor onze samenleving en daarom eis ik een celstraf van zeven jaar."