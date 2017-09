Man kritiek en vier gewonden na knokpartij tussen twee families

Eén man in levensgevaar en vier mannen ernstig gewond. Dat is de balans van een massale vechtpartij woensdagavond op het Kiel. In de omgeving van de Sint-Bernardsesteenweg kwam het tot een zwaar treffen tussen tientallen mannen van twee families. De aanleiding is volgens de politie nog niet bekend.

Terwijl Hicham in het politiekantoor zat, kreeg hij ineens een paniekerig telefoontje van zijn neven. Die wonen in een zijstraat van de Sint-Bernardsesteenweg. De familie C. was daar in verscheidene auto's en een busje met een twintig mensen opgedaagd. De mannen waren gewapend met hamers, messen en buizen. Zij gingen een vijftal familieleden van Hicham te lijf. Minstens twee neven kregen slagen met een hamer op hun hoofd. Zij zijn gewond naar het ziekenhuis gevoerd.

Vijf locaties

Het gevecht draaide dan uit op een kat-en-muisspel op en rond de Sint-Bernardsesteenweg. Op minstens vijf plaatsen kwam het tot geweld tussen de twee families. Daarbij raakte één man levensgevaarlijk gewond. Hij moest door een MUG-arts verzorgd worden en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.



Getuigen zagen hoe de politie onmiddellijk alle mogelijke patrouilles ter plaatse stuurde om de vechtende families uit elkaar te halen. Daarna is ook de mobiele eenheid, die elders in de stad bezig was met een actie, in versterking gestuurd om de gemoederen in bedwang te houden. Een politiehelikopter cirkelde even boven het Kiel.



Volgens politiewoordvoerder Wouter Bruyns is moeilijk uit te maken wie dader en slachtoffer is. Ook de aanleiding van het straatgevecht blijft voorlopig nog een raadsel. (PLA)