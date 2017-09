LEZ maakt stadskas al 7 miljoen euro rijker

De eerste zes maanden van de lage-emissiezone (LEZ) hebben de stad al circa 7 miljoen euro aan boetes opgeleverd. En dat had eigenlijk meer kunnen zijn. Want de pakkans is zeer groot voor Belgen en uiterst miniem voor buitenlanders. "Pure discriminatie", vindt het Vlaams Belang. "Doe veel meer straat-na-straatcontroles."

Opmerkelijke vaststelling: in de maand augustus waren slechts 1,3 procent van de wagens met Belgische nummerplaat te vervuilend. In maart was dat nog ruim 5 procent. Dat blijkt uit cijfers die schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA) aan gemeenteraadslid Wim Van Osselaer (Vlaams Belang) bezorgde. Als je naar het aantal unieke overtreders kijkt, komen we van 1 maart tot 31 augustus uit op 62.376 'Belgen'.



"Niet al die mensen lopen tegen een boete aan", zegt Liesbet Brzyk, woordvoerster van de schepen. "Er zitten nog wat fouten in ons systeem, er ontbreken soms adresgegevens. Netto gaat het om 56.000 boetes."