Koppel krijgt klappen na selfie

Marc De Roeck

Nick en Miriam zetten in de nacht van vrijdag op zaterdag een stapje in de wereld. Zaterdagochtend rond half zeven verlieten ze Café d'Anvers. "Mijn vriendin wilde op straat een selfie maken", getuigt Nick. "Plots werden we aangevallen door twee transgender prostituees. Ze dachten dat Miriam een filmpje van hen had gemaakt en hen belachelijk wilde maken, maar daar was helemaal geen sprake van. Ze probeerden de gsm van mijn vriendin af te nemen en ze wilden haar slaan. Ik kwam tussenbeide en we besloten om door te gaan."



Niet veel later daagde een buitenwipper van Café d'Anvers op. "En plots stonden we oog in oog met een groep van 6 à 7 mensen. Mijn vriendin werd een bloedneus geslagen, ik kreeg een klap op mijn hoofd." Nick en Miriam belden de politie en ze lieten zich daarna in het ziekenhuis verzorgen. "Mijn hoofd moest gehecht worden", gaat Nick verder. "We gaan het hier niet bij laten. De politie heeft een proces-verbaal opgesteld en we nemen maandag een advocaat in de arm." (KAV)