Kleuterjuf kleeft handjes vast als straf

De twee incidenten deden zich los van mekaar voor in de naschoolse opvang De Nerviër in de Maarschalk Gerardstraat in Antwerpen. Het ernstigste voorval dateert uit juli 2015. Een kleuter van 3 jaar was volgens kinderverzorgster S. te lastig. Zij zette het jongetje op de strafstoel en plakte zijn handen en polsen vast met brede verhuisplakband.



Advocaat Ben Crosiers die de ouders van het jongetje bijstaat: "Voor de ouders was het een schok toen zij hoorden dat hun kind was vastgekleefd. Vooral ook omdat de verzorgster de feiten blijft ontkennen. Zij doet uitschijnen dat de kinderen zelf met die plakband gespeeld hebben. De ouders kregen het voorval pas veel later te horen. Alsof de directie het eerst in de doofpot wilde stoppen."



Dat ontkent voorzitster Katrien Fierens van De Nerviër: "Ik heb de ouders zelf in een persoonlijk gesprek ingelicht. Daar zat wel een weekend tussen, maar niet langer. De verzorgster is op staande voet ontslagen. Zij vecht dat ontslag aan."



Tweede verzorgster V. geeft de feiten wel toen. Zij plakte het vingertje van een kleuter die onophoudelijk in zijn neus peuterde, vast aan zijn neus. Naderhand zag zij haar fout in en lichtte de directie in. Advocate Katusha Vervloesem: "Mijn cliënte wilde het kindje laten voelen dat hij door het neuspeuteren niet met andere kindjes kon spelen. Zij gebruikte een stukje doorzichtige plakband. Zij kreeg een zware berisping maar heeft uiteindelijk zelf ontslag genomen."



De rechter spreekt zich op 16 oktober uit. (PLA)