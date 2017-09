Horecakoning riskeert drie jaar cel

Het horeca-imperium van architect Jo Peeters is drie jaar geleden ingestort door een groot fraudesysteem, waarbij lonen en leveranciers in het zwart betaald werden. Toen de BBI dat ontdekte en Jo Peeters te koppig of te gierig was om te schikken, gingen bekende zaken als Hangar 41, Berlin, Brasserie Van Loock en Hotel O op de fles. Peeters riskeert nu drie jaar cel, 6.000 euro boete en een beroepsverbod van tien jaar. KRISTOF AERTS

"Schoenmaker, blijf bij uw leest." Had architect Jo Peeters die wijze raad van zijn advocaat Frank Vandewalle zo'n zestien jaar geleden maar gevolgd. Toen besliste hij om met Vinko Pepa, de neef van zijn toenmalige echtgenote, in zee te gaan. Resultaat van die samenwerking: hippe exclusieve zaken als Berlin, Hangar 41, Zurich en Bar Italia. Na een ruzie in 2004 scheidden hun weg, Peeters bleef in de horeca actief met Nero, Moskou, Brasserie Van Loock, Hotel O en UFO.



De Bijzondere Belastingsinspectie ontdekte in april 2012 na een inval dat alle horecazaken van Peeters met een witte en zwarte kassa werkten. De befaamde kassasystemen van het Turnhoutse Euro Tap Control speelden daarin een cruciale rol. Via die kassa's kon de omzet gemanipuleerd worden.





Faillissement "Er is sprake dat er met tot 60% wit en 40% zwarte omzet werd gewerkt", legt de advocaat van de curatoren uit. "Personeel werd in het zwart betaald, leveranciers ook en Jo Peeters pakte geld voor een Rolls Royce, een reis naar Brazilië en om aannemers te betalen." Dat grote fraudesysteem heeft de faillissementen veroorzaakt, concludeerden de curatoren.



Jo Peeters onderhandelde met BBI, maar zonder akkoord. Gevolg: klacht bij het Antwerpse gerecht, horecazaken die failliet gingen en een proces voor de rechtbank. Peeters moest uiteindelijk 13 miljoen euro ophoesten. Ter vergelijking: zijn vroegere vennoot Vinko Pepa kreeg de BBI ook over de vloer. Hij maakte wel een deal en daarmee was de kous af.





Ex-medewerkers Als reactie diende Peeters klacht in tegen zijn ex-managers Jan M. (47) uit Antwerpen, Frank D.M. (54) uit Zele en boekhoudster Hilde F. (56) uit Wilrijk. "Hij deed zich voor als onwetend slachtoffer van de combine Frank D.M. en Hilde F.", legde de aanklager uit. "Onterecht heeft hij geprobeerd om de verantwoordelijkheid van de fiscale fraude op anderen af te schuiven, maar hij wist maar al te goed wat er aan de hand was." Op de rechtbank stond Peeters oog in oog met zijn ex-medewerkers die door zijn klacht mee in de beklaagdenbank zitten.



De aanklager eist drie jaar, 6.000 euro boete en een beroepsverbod van tien jaar tegen Peeters. "Mijn cliënt zit nu aan de grond. Hij is alles kwijt, zelfs de liefde van zijn familie. Het verleden heeft diepe wonden geslagen. Een beroepsverbod opleggen, en het is echt helemaal afgelopen. Hij heeft nooit ontkend dat hij zwart heeft gedaan. Wel dat hij er rijker van geworden is."