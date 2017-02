Hier parkeer je vanaf 2018 op Gedempte Zuiderdokken

Route

"Beide parkings sluiten aan op de bestaande parkeerroute langs de Leien en de Scheldekaaien", zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis. "De in-en-uitritten zijn zo gekozen dat het autoverkeer automatisch mee op deze route aansluit en niet verder de stad in moet rijden." Zo is parking Steendok bereikbaar via de Namenstraat, de uitrit bevindt zich in de Verviersstraat. Parking Kooldok zal bereikbaar zijn via de Scheldestraat, de uitrit van deze parking bevindt zich in de Wapenstraat. Vanuit de parkings, de zogenoemde 'Park & Walks', is de binnenstad van Antwerpen gemakkelijk te bereiken.



De bedoeling is dat Zuiderdokken bovengronds een groene ruimte wordt voor bewoners en bezoekers. Daarom zal de bovenlaag een grondlaag krijgen van 1.5 meter zodat er nadien bomen gepland kunnen worden. Die bovengrondse aanleg werd echter nog niet gegund en zit dus niet inbegrepen in dit project. Q-park zal de parking uitbaten. Bewoners rond de Gedempte Zuiderdokken zullen de kans krijgen om een parkeerplaats te huren.



De bouw van parking Steendok zal van start gaan in augustus 2017. De buurtvoorzieningen, zoals de speeltuin, de sportveldjes en de hondenloopzone, worden tijdens de bouw tijdelijk op een andere locatie op het plein ingeplant. Tegen september 2018 gaat de parking open. Aansluitend start de inrichting van het plein boven de parking en de bouw van parking Kooldok. Die is klaar tegen midden 2019.