Het leven zoals het is: cokesmokkel

Bodybuilder Frank 'De Tank' V. zit sinds een tiental dagen in de cel als hoofdverdachte van een achtkoppige drugsbende. De man heeft het de politie wel erg makkelijk gemaakt. Hij smeerde zijn leven vol glitter en glamour breeduit op sociale media. Ferrari's, vakantie in een vijfsterrenhotel, even weg naar Marbella, peperdure horloges of feesten in Saint-Tropez. Frank V. gooide alle video's en foto's online.

De federale politie hield Frank V. al meer dan anderhalf jaar in de gaten. Moeilijk was dat niet. Frank V. was een prominent lid van Antwerp Expendables, een vriendengroep die van snelle wagens zoals Porsche en Ferrari houdt. De naam komt van de gelijknamige actiefilm van Sylvester Stallone uit 2010. Met de Expendables maakte Frank uitstappen om te racen in Zolder, te feesten in de bekende club The Villa of te fuiven in het Franse Saint-Tropez. En zij werkten ook samen met Kris Wauters (Clouseau) voor een actie van Make-a-wish. Het leverde prachtige foto's op die iedereen en dus ook de politie kon bekijken op internet. 'Kon' want gisteravond werd de FB-pagina van de Antwerp Expendables offline gehaald.

Jaloerse informant

Frank V. zit sinds vorige week vast in een drugsonderzoek. Een jaar geleden zat hij al eens drie maanden in de cel in een witwasonderzoek. Er werd toen voor meer dan één miljoen euro aan luxehorloges en auto's in beslag genomen. "Allemaal de schuld van een jaloerse politie-informant. Kan alles verantwoorden. Onderzoek gesloten nu", zo liet Frank V. bij zijn vrijlating in juli 2016 aan zijn vrienden weten.



Niets aan de hand en dus zette Frank V. zijn leven vol glitter en glamour verder. Een vakantie in het exclusieve Four Seasons Resort op de Malediven had hij wel verdiend na drie maanden cel. "Zorg dat je sterft met herinneringen en niet met dromen", schreef hij boven zijn reisvideo. Het leken wel profetische woorden want twee maanden later werd het appartement van Frank V. in Sint-Job-in-'t-Goor bestookt met brandbommen en acht schoten uit een kalasjnikov. Vermoedelijk het werk van een ontevreden cokesmokkelaar.