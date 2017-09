Gouverneur: "Alcoholslot op elke nieuwe auto"

De Antwerpse cijfers van het aantal doden in het verkeer gaan ook de verkeerde kant op. "Vorig jaar vielen er 57 doden in het Antwerpse verkeer. Tussen januari en juli vielen in de provincie Antwerpen al 40 slachtoffers. De slachtoffers van augustus en begin september zijn nog niet meegeteld in de statistieken, maar de balans is zeer negatief. Vaak is er alcohol of overdreven snelheid in het spel", zegt Cathy Berx. "Hoeveel jonge levens willen we nog offeren op het altaar van koning auto?"

Snelheidsbegrenzer

Een alcoholslot met bijhorende omkadering kost nu ongeveer een 3.000 euro. "Dat is inderdaad niet goedkoop, maar als autobouwers via Europese regelgeving verplicht worden dit standaard in nieuwe wagens te bouwen, zal de prijs fel zakken", meent Berx. "Bovendien weegt dat niet op tegen een mensenleven. De meeste nieuwe wagens zijn al uitgerust met een snelheidsbegrenzer onder de vorm van cruise control. Alleen staat het de consument nu vrij om die al dan niet te gebruiken. Mede onder druk van verzekeringsmaatschappijen kunnen we het instellen van de cruise control verplichten."



In zeven maanden tijd moesten 16.3705 bestuurders blazen bij een controle in de provincie Antwerpen. Dat zijn er 53.000 meer dan in dezelfde periode in 2016. "We controleren meer, maar misschien nog altijd niet genoeg? Een ding is zeker, de controles en de pakkans stijgen. De straffen worden ook steeds zwaarder, maar als je dan vaststelt dat mensen ondanks al die maatregelen toch nog altijd denken dat het geen probleem is om dronken in de wagen te stappen, dan moet je ze op een andere manier stoppen. We kunnen ook niet blijven wachten op een mentaliteitswijziging", zegt Berx.