Gezocht: elf relschoppers

Bij de rellen na de verloren titelmatch RAFC Antwerp-Eurpen raakten twaalf politiemannen gewond. De schade aan het materieel (één combi uitgebrand, twee waterkanonnen en twintig andere politievoertuigen beschadigd) loopt op tot 1 miljoen euro. "Hier gaan mensen voor boeten, letterlijk", beloofde burgemeester Bart De Wever kort na de match. De politie heeft hem op zijn wenken bediend. De lokale recherche heeft een huzarenstukje afgeleverd met de identificatie van 77 van de 88 aangemerkte relschoppers. Tegen elk van hen is een foto- en filmdossier samengesteld over de baldadigheden die hij heeft uitgestoken. 77 verdachten krijgen binnenkort hun dagvaarding voor de correctionele rechtbank in de bus. Van de elf niet-geïdentificeerden hoopt de politie via het VTM-programma Faroek alsnog een naam en adres te vinden.

Moordverdachte

De politie had de dag na de rellen al een oproep gedaan om foto's en filmpjes van de relschoppers door te sturen. Dat had succes want heel wat supporters van Antwerp waren niet te spreken over de losgeslagen meute die haar frustaties hadden botgevierd op de aanhang van Eupen en op de 400 man sterke ordemacht van politie.



Met deze aanpak - het massaal verspreiden van foto's van verdachten - heeft het Antwerpse parket gisteren het geweer van schouder veranderd. Tot nog toe was het parket altijd zeer terughoudend om verdachten aan de media bloot te stellen. Bijvoorbeeld in het moordonderzoek naar Britta Cloetens weigerde het gerecht de foto van de moordverdachte vrij te geven. De familie hoopte met een nationaal opsporingsbericht te weten te komen waar moordenaar Tijl Teckmans het lichaam van Britta had begraven. Alleen de foto's van de auto (!) van Teckmans werden vrijgegeven aan de media. Het stoffelijke overschot van Britta is nooit gevonden.



Advocaat Jorgen Van Laere, die enkele Antwerp-verdachten bijstaat, heeft zo zijn bedenkingen bij de nieuwe aanpak van het Antwerpse parket. "Toen we gisterennamiddag lucht kregen van de uitzending van Faroek en ook de aankondiging op internet zagen, heb ik per fax voorbehoud aangetekend bij de procureur des konings. Kunnen de 77 reeds geïdentificeerde mensen nog wel een eerlijk proces krijgen? Zal dit geen heksenjacht ontketenen? Het opsporingsprogramma kan zeker leiden tot een schending van de rechten van verdediging.



De gezochte relschoppers worden publiekelijk aan de schandpaal genageld. Maar ook tegenover hun werkgever en tegenover hun familie. En het is niet omdat iemand in beeld komt dat zijn rol of de daden waarvan hij beticht wordt, ook door hem zijn gepleegd."