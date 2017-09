Geslagen, gekneveld en ontvoerd maar niemand weet waarom

Verdachte Islam G. is nog altijd spoorloos. - Toon Verheijen

Waarom Luc Cleys op 13 juli vorig jaar werd gegijzeld, blijft onduidelijk. De man baatte een hengelsportwinkel uit aan de Martouginlei in Brasschaat. Een dag eerder had een man uitleg gevraagd over een vishengel. De klant had netjes betaald en hij keerde de volgende dag terug voor visvoer. Cleys werd op dat moment door die man meteen vastgegrepen. Een handlanger stapte de zaak binnen. Dat bleek later de nog voortvluchtige Islam G., een Tsjetsjeense kooivechter, te zijn. Cleys werd minutenlang zwaar geslagen. Tot hij het bewustzijn verloor.



"Ze hadden me ook gekneveld. Toen ik wakker werd, kon ik naar buiten kruipen", getuigde het slachtoffer in onze krant. "Ze hebben me toen terug naar binnen gesleurd, nog wat meer klappen verkocht en uiteindelijk in een bestelwagen gelegd."



Ergens op de grens van Wommelgem en Borsbeek slaagde Cleys erin om uit de bestelwagen te geraken en te vluchten.



Enkele uren later kon de politie de bestelwagen in Schilde klemrijden. Abdellatif R.E.A. werd gearresteerd. "Ik heb die camionette gehuurd op vraag van iemand anders", verklaart de Antwerpenaar. "Ik ben niet verantwoordelijk voor de slagen aan die man."