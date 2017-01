Filmpareltjes te koop voor spotprijzen

Veilinghuis Hammertime houdt een online veiling van de inboedel van het failliete filmproductiebedrijf Corsan. De veilingmeester zal er lang niet genoeg uithalen om de 200 miljoen van maar liefst 1.300 schuldeisers terug te betalen, maar wie op zoek is naar een middeleeuwse lijkkist of voor een prikje enkele westernrekwisieten op de kop wil tikken, kan hier zaken doen. DIETER LIZEN

Een knap gedecoreerde lijkkist, gebruikt voor de kostuumfilm 'The Emperor', wordt verkocht voor 150 euro (startprijs). - Laenen Corsan Films ging half december failliet nadat de Bijzondere Belastinginspectie meende nog 48 miljoen van het bedrijf te moeten vorderen. Ook meer dan 1.300 schuldeisers willen het geld terug dat ze in de geflopte of nooit geproduceerde films van de in Monaco ingeschreven Limburger Paul Breurs staken. In totaal gaat het om meer dan 200 miljoen euro.



Nagenoeg de volledige inboedel van de vier verdiepingen tellende bureau's van Corsan aan de Brouwersvliet 21 staat te koop. Nagenoeg, want de home-cinema met dure designfauteuills en enkele waardevolle kunstwerken blijken, toeval of niet, wel plots op naam van Marie-Louise Vanthilt, de vrouw van zaakvoerder Paul Breuls, te staan. Verder valt vooral op hoe zeer de stoffige, ouderwetse bureau's eigenlijk afsteken tegen de glamoureuze wereld van rode lopers en Hollywoodsterren waarmee Breuls investeerders naar zijn reeks geflopte filmproducties wist te lokken.





Filmposters van onder meer Shades (door Erik Van Looy). - Laenen Opnames niet afgemaakt Toch kan de echte filmfan hier een aantal pareltjes op de kop tikken. Een knap gedecoreerde lijkkist bijvoorbeeld, gebruikt voor de kostuumfilm The Emperor, gefilmd in het historisch centrum van Gent. De opnames met toppers zoals Adrien Brody, Rutger Hauer en Oliver Platt werden nooit helemaal afgemaakt en recent door de rechter in beslag genomen, maar de sarcofaag van Keizer Karel kan voor 150 euro de jouwe zijn.



Wie op zoek gaat naar decoratie kan voor een prikje een filmposter van Shades (door Erik Van Looy) of een antieke filmlamp of projector aan de haak slaan. En met amper 1.569 dollar aan inkomsten aan de box office was The Hessen Affair een enorme flop in de zalen, maar dankzij de 110 filmspoelen met de originele negatieven van de film kan je misschien wel nog je eigen kaskraker in elkaar knippen en plakken?





Plastic geweren en een historische kruisboog. - Laenen Uitgetest Ander opmerkelijk stuk is een prachtig geel ruimtepak met robot-grijparmen. "Dit kostuum werd mogelijk nooit gebruikt voor een opname, maar het is wel een mooie blikvanger. Het zou ook perfect kunnen dienen voor een grote science-fiction productie", zegt Steven Teughels van veilinghuis Hammertime. "Ik heb het ding uitgetest door erin te kruipen en de robotarmen werken echt! De originele kostprijs was zo'n 71.000 pond (83.000 euro, red.) en het startbod bedraagt amper 100 euro."



Naast westernhoeden, tal van dozen vol kostuums uit diverse films, plastic geweren en een historische kruisboog lag er op het bureau van Paul Breuls ook een echt wapen, een elektrische taser. Of die moest dienen om schuldeisers af te schrikken is voorlopig niet duidelijk. "Die taser hadden we ook online gezwierd, maar de federale politie heeft ons al na twee uur verzocht om dat er toch maar af te halen", zegt Steven.



De online veiling vindt nog plaats tot 29 januari, op maandag 23 januari is er ook een kijkdag aan de Brouwersvliet 21 tussen 12 en 13 uur. Info: www.hammertime.be.