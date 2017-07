Familie bewaakt oma tegen gangster

Vorige vrijdag ontsnapte de 33-jarige Tazi Hamed samen met een andere verdachte toen hij uit de boevenwagen moest stappen aan het Antwerpse hof van beroep. De twee kerels duwden twee agenten opzij en spurtten weg met de boeien nog aan. De andere man is dezelfde dag opgepakt. Tazi Hamed is nog altijd op de vlucht.



Nog dezelfde dag kreeg Ilse Hiby, een 87-jarige vrouw die op het Zuid woont, te horen dat haar overvaller was ontsnapt. "Moeder is op 3 juli rond middernacht door die allochtone man overvallen. Hij brak binnen, sleurde moeder uit bed en bond haar aan de trap vast. Daar kreeg zij klappen en een trap tegen haar hoofd tot zij bekende waar haar geld lag. Hij bedreigde haar met een mes", vertelt dochter Rita Wellens.



Dankzij een alerte getuige kon het Snelle Respons Team (SRT) van de politie de 33-jarige Tazi Hamed kort na de feiten arresteren. De buit stak in een rugzak die hij net had weggegooid.



"Moeder heeft zich na de overval sterk gehouden en heeft meegewerkt aan het onderzoek", gaat Rita voort. "Bij de recherche pikte zij de foto van de verdachte er onmiddellijk uit. De speurders waren zo content dat zij die man eindelijk te pakken hadden. Hij werd al jarenlang gezocht voor andere feiten. Daarom is het dubbel zo erg dat het mooie politiewerk voor niets is geweest. De verdachte is gaan vliegen en mijn moeder is sindsdien geen seconde meer gerust. Wij zorgen nu met de familie, buren en kennissen dag en nacht voor bewaking bij haar. Zelfs dan sluit zij zich 's nachts nog op in haar slaapkamer. Zij durft geen voet meer buiten te zetten terwijl zij voor die overval en die ontsnapping zelfs nog met de fiets door de stad reed."



De familie, die wordt bijgestaan door advocaat Liliane Verjauw, verbaast zich erover dat na de ontsnapping geen opsporingsbericht over Tazi Hamed is verspreid in de media. Bij andere ontsnappingen gebeurt dat wél.