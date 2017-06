Elke dag vechten voor plekje op bus

Elke dag betalen de interimarbeiders 4,50 euro voor het vervoer van de opstapplek naar hun werkplek. Dat wordt op het einde van de maand van hun loon afgehouden. Autocars De Polder zorgt voor dat vervoer. Daarover zijn de arbeiders niet te spreken. "We betalen om opeengepakt te zitten in een overvolle bus. Soms kunnen mensen niet eens mee omdat er geen plaats meer is", zegt een jongeman. "Frustraties lopen wel eens zo hoog op dat er klappen vallen", vertelt een ander. Iedereen is het erover eens dat er iets moet veranderen. Meer bussen en controle zou het allemaal veel veiliger en menselijker maken.



Ook over het rijgedrag van de chauffeurs zijn ze niet tevreden. "Ze scheuren aan 100 kilometer per uur over de baan. Dat is levensgevaarlijk als je in een overvolle bus staat. We zeggen daar wel eens iets over tegen de chauffeur maar die snauwt van zich af: wie is hier de chauffeur? Jij of ik?"



Dirk Lannoo, ondervoorzitter van Katoen Natie zegt niet op de hoogte te zijn van de problematiek maar belooft het zeker te onderzoeken. "Het past niet binnen de bedrijfsfilosofie om mensen onmenselijk te vervoeren. Dus als er dergelijke problemen zijn dan zullen wij dat zeker onderzoeken." Enkele jaren geleden waren er gelijkaardige problemen volgens Lannoo, omdat mensen zich niet aanmelden voor het vervoer. "Als mensen zich niet aanmelden dan ontstaat er een overaanbod en zijn er niet genoeg plaatsen op de bus." Hetzelfde verhaal vertelt Jan Verbeke, CEO Synergie Benelux. Zij organiseren het vervoer. "Volgens de wet hoeven wij dat transport niet te voorzien. Maar als we dat niet doen dan geraakt een groot deel niet op hun werk. Natuurlijk moeten we er wel op toe zien dat alles reglementair verloopt. We doen al regelmatig controles en zullen kijken of we dat kunnen verhogen."



Woensdagmiddag leek het probleem mee te vallen wanneer er vier bussen verschijnen om de arbeiders naar hun werkplek te brengen. Iedereen heeft plek en de bussen zitten niet eens propvol. Tot de deuren van de vierde bus plots open gaan en iedereen er uit moet. "Ik word teruggeroepen door mijn baas. Drie bussen moet volstaan", roept de vrouwelijke chauffeur. Verbeke is verbaasd als hij dit hoort: "Als er vier bussen besteld zijn, dan moeten die ook rijden!"