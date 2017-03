Eindelijk akkoord over Oosterweel

De Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de actiegroepen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal sluiten vandaag een historisch akkoord over de Oosterweelverbinding. Een radicaal haventracé, in combinatie met een afgeslankte Oosterweelverbinding, bleek uiteindelijk de sleutel tot de oplossing van de Antwerpse mobiliteitsknoop. PIETERJAN BRAET

Om half elf vandaag zullen de hoofdrolspelers Ben Weyts (N-VA), Koen Kennis (N-VA), Peter Vermeulen (Ringland), Manu Claeys (stRaten-generaal) en Wim Van Hees (Ademloos) elkaar plechtig en opgelucht de hand schudden. In een finale onderhandelingsronde onder leiding van intendant Alexander d'Hooghe werd de voorbije dagen een compromis bereikt om de Antwerpse mobiliteitsproblemen op te lossen. De komende dagen wordt duidelijk wanneer de schop in de grond gaat, maar wellicht komt de afgewerkte Ring er pas in 2024.





Elegante oplossing Zoals verwacht bleek de formule waarbij lokaal en doorgaand verkeer gescheiden worden de oplossing uit de jarenlange impasse. Dat voorstel werd in februari op de onderhandelingstafel gelegd en bood een elegante oplossing voor alle partijen. Doorgaand verkeer en vrachtwagens zouden rond de stad geleid worden via een tracé dat door de haven leidt, terwijl lokaal verkeer met bestemming Antwerpen langs een vereenvoudigde Oosterweelverbinding passeert.



Sinds de nieuwe piste op tafel lag, geraakte het overleg in een stroomversnelling. Niet alleen omdat een oplossing binnen handbereik lag, maar ook omdat het vernietigende oordeel van de Raad Van State steeds dichterbij kwam. Als de actiegroepen hun procedures niet stopzetten, zal de Raad Van State het advies van de auditeur naar alle waarschijnlijkheid opvolgen en zou het hele project drie jaar vertraging oplopen. Op een dergelijk scenario zat werkelijk niemand te wachten, dus schakelden alle partijen de voorbije weken een versnelling hoger om een compromis te bereiken.



"Mijn missie is een volledige overkapping", zei hoogleraar Alexander D'Hooghe toen de Vlaamse regering hem als intendant aanstelde. Op 4 januari 2016 begon hij aan zijn opdracht om binnen twee jaar een breed gedragen oplossing voor de overkapping van de Antwerpse ring voor te stellen. Enkele maanden later was er al een eerste historische doorbraak. De Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de drie actiegroepen maakten toen tijdens een gezamenlijke persconferentie bekend dat ze een plan zouden uitwerken voor de overkapping van de zuidelijke ring.