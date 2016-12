Eén van laatste frietkoten verdwijnt

Al bijna tien jaar bakt hij ze (goud)bruin, maar Luc Van Ranst van frituur 't Steen heeft van het stadsbestuur geen verlenging van zijn concessie gekregen. Daarmee verwijnt één van de laatste echte fritbarakken van de stad. SASKIA CASTELYNS

Luc Van Ranst in zijn frituur. - Klaas De Scheirder De kogel is door de kerk. Een paar weken geleden had hij er nog hoop op, maar het schepencollege van de stad Antwerpen heeft beslist: op het Steenplein is geen plaats meer voor een frituur. De stad schermt met de nakende heraanleg van de Scheldekaaien, maar motiveert de beslissising onder meer ook door toe te geven dat ze de voorkeur geven aan tijdelijke foodtrucks tijdens festivals zoals 'Antwerpen Proeft' of 'Barrio Cantina'.



Luc Van Ranst is erg teleurgesteld.



"Ik heb me altijd in regel gesteld naar de zin van de stad. Zo heb ik destijds de grootte en de kleur van mijn barak aangepast volgens de stadsregels. Al mijn gasinstallaties zijn prima gekeurd en veilig. Bij de foodtrucks die hier allemaal snel, snel wat show komen verkopen, stel ik me toch vragen over die veiligheid."





De Meir? De strijd op het Steenplein is gestreden. In september volgend jaar moet Luc er zijn biezen pakken, maar hij mag ook nog andere voorstellen doen.



"Tijdens de werken aan het ponton op het Steenplein heb ik op het Sint-Jansvliet gestaan, aan de ingang van de voetgangerstunnel. Een prima plek voor mij, maar niet voor de stad. Als ik echt mag kiezen, zou ik graag op de Meir staan."



De stad zegt alvast elke locatie te zullen onderzoeken qua haalbaarheid.



Momenteel is het over de koppen lopen aan het Steenplein omdat ook de kerstmarkt er staat. Luc moet eigenlijk rusten vanwege een knie-operatie, maar toch staat hij in zijn barak.



"Dit zijn topdagen, dus ik kan echt niet rusten. Ik moet open doen, anders heb ik gewoon geen inkomen."