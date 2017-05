Doorsnee prostituee is Roemeense van 25 jaar

Van de 1.499 sekswerkers in het Antwerpse Schipperskwartier is de helft van Roemeense afkomst en gemiddeld tussen 20 en 29 jaar. Dat zegt het prostitutieteam van de politie in zijn jaarverslag. De meisjes vragen een standaardtarief van 50 euro voor een half uur.

Schipperskwartier

Een pluim op de hoed van het Prostitutieteam dat vorig jaar 3.581 controles uitvoerde in het Schipperskwartier. Dat leverde 1.499 verschillende meisjes op. Meer dan de helft uit Roemenië (728) en Bulgarije (221). De Zuid-Amerikaanse meisjes of transgenders hebben meestal een Spaans of Nederlands paspoort.



Hoofdinspecteur Glenn De Vleesschauwer: "Er is groot verloop in de sector. 641 meisjes waren vorig jaar voor het eerst in Antwerpen aan het werk. Zeker de Oost-Europese meisjes werken een paar maanden hier en reizen dan verder naar bijvoorbeeld Duitse steden."



Bij de controles werden slechts 36 processen-verbaal opgesteld, meestal wegens niet-correct aanmelden of doorgeven van werkuren.