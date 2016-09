Dokwerker bukt zich en wordt doodgereden

Een artikel uit de krant van 28 april 2011. Ook toen overleefde een dokwerker van Euroports de aanrijding met een heftruck niet. - Kos

Ben Verwilt, een dokwerker die eveneens in de Waaslandhaven werkt, is een oude bekende van de verongelukte Thierry Boonen. Hij woonde nu in Zwijndrecht met zijn partner Vanessa en hun zoon maar was afkomstig uit Antwerpen-Zuid. "Daar was hij in zijn jonge jaren heel bekend als dj", vertelt Ben. "Hij draaide veel in de cafés van de Vrijdagmarkt die toen erg trendy waren. Hij is jarenlang zelfstandige glazenwasser geweest. Tot hij een kleine tien jaar geleden een job aan de dok vond als havenarbeider."



Thierry was door zijn verleden als dj een bekend figuur aan de kade. "Hij was een heel joviale, levendige kerel", vervolgt Ben. "Ik heb hem altijd gekend als een aangename vriend, al van toen wij samen op de middelbare school Tir op het Kiel zaten."



Het nieuws over het overlijden van Thierry ging snel rond op sociale media. "Wij vernamen dat het parket urenlang in de weer is geweest op de kade bij Euroports om de juiste bewegingen van de heftruck in kaart te brengen. De heftruck zou geladen achteruit zijn gereden en zo Thierry hebben aangereden. Met deze heftrucks, van meer dan 7 ton, maakt een slachtoffer geen kans. Veiligheid blijft een gevoelig punt bij de dokwerkers. Je kan nog zo goed opletten. Toch schuilt het gevaar soms in een klein hoekje."



Bij Euroports wordt aangeslagen gereageerd op het ongeval. "De exacte oorzaak wordt verder onderzocht maar in ieder geval heeft veiligheid steeds de hoogste prioriteit bij ons bedrijf", zegt managing director Geert Gekiere. "Onze gedachten gaan in deze moeilijke omstandigheden in eerste instantie uit naar de familie, vrienden en collega's van het slachtoffer."



Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Uit de eerste vaststellingen blijkt het om een ongelukkige samenloop van omstandigheden te gaan. "De arbeider stond op het moment van het ongeval gebukt", zegt arbeidsauditeur Jan Vermeir. "Daardoor merkte de bestuurder van de heftruck, die op dat moment een lading transporteerde, hem niet op."