Didier kreeg nog lift voor hij verdronk

Familie en vrienden hebben zaterdag in groten getale afscheid genomen van Didier Bartholomeus, de 25-jarige Schildenaar die tijdens zijn eigen verjaardagsfeestje verdween en vier dagen later dood werd teruggevonden in 't Dokske in Merksem. Intussen reconstrueren de speurders de laatste uren van Didier. Wat vast staat is dat hij een lift kreeg van The Villa tot aan de Brug van de Azijn. KRISTOF AERTS

Op de tonen van een voetballied wordt de urne buiten gedragen. - Benoit De Freine De speurders zijn nog volop bezig om te reconstrueren wat er Didier in de nacht van 24 september is overkomen. Tijdens zijn feestje wilde hij buiten een sigaret roken. Omdat het zo druk was, onder meer door de aanwezigheid van Jonas Van Geel, mocht Didier niet terug binnen. Op de camerabeelden is te zien hoe hij aan de Brug van de Azijn werd afgezet. Dat is vlakbij de plaats waar hij in het water is gevonden. De speurders hebben de man die hem de lift gaf geïdentificeerd. Via hem werd de gsm van Didier gevonden, maar na de lift is die man doorgereden. Wat daarna is gebeurd, is nog niet duidelijk.





Benoit De Freine Op groot scherm Het rouwcentrum aan de Turnhoutsebaan in Schilde was zaterdag te klein voor alle familieleden en vrienden die afscheid wilden nemen van Didier Bartholomeus. Heel wat mensen konden de plechtigheid buiten op een groot scherm volgen. Het mag duidelijk zijn: de onverwachte dood van Didier heeft heel veel mensen beroerd. Tijdens 'Een Ster' van Stan Van Samang staken drie nichten en een neef een kaars aan. Daarna nam moeder Micheline het woord: "Didier, je was er zo op uit om je verjaardag te vieren. 's Middags hebben we nog samen iets gegeten en we zijn nog reuk gaan kopen. Ik moest mee om te zeggen of het wel goed was. Daarna heb ik je met een vriend afgezet aan de tram. Ik ben zo fier op je. Je liet ook altijd weten waar je zat, want je wilde niet dat ik me ongerust zou maken. Je had het hart op de juiste plaats. Voor mij, voor ons en voor je vrienden. We zagen je onmenselijk graag."





Veel vrienden "En je was ook zo trots op Antwerpen, jouw stad. Je was altijd zo gelukkig in de stad. Op de ochtend van je verjaardag pakte je me nog goed vast. Mamsie, zei je dan. Waar je ook bent, het gaat je goed. Aan de vrienden van Didier, jullie zijn echt dé max. Wat jullie allemaal gedaan hebben om hem te vinden...Vanaf nu zijn jullie ook een beetje mijn kinderen. Geniet van het kleinste moment van het leven en zeg op tijd: ik zie u graag."



Een warm applaus van een volle zaal volgde. Iedereen kreeg een krop in de keel van 'Antwaarpe' van De Strangers.



Didiers beste vriend, Barry, liet een tekst voorlezen: "Net deze week heeft Antwerp twee keer op de Bosuil gewonnen. Twee keer was je nergens te bespeuren, maar je moet me niets wijsmaken: je zat er zeker voor iets tussen. Didier, ik kan altijd op je rekenen en ook andersom. Zat, zot, gek van voetbal. We vonden elkaar blindelings. Ik ga je ontzettend hard missen."