De Schutter bleef oplichter tot aan zijn dood

De 62-jarige Marc De Schutter is vorige week overleden na een hartfalen in de Filipijnen. Marc De Schutter wordt verantwoordelijk geacht voor de verdwijning en de moord in 1996 op zijn vriendin Vera Van Laer.



Een gewezen zakenpartner van De Schutter stuurde gisteren de overlijdensakte naar advocaat Tim Smet om aan te tonen dat zijn cliënt De Schutter wel degelijk overleden is. Volgens de Filipijnse arts is De Schutter gestorven aan een levercirrose, gevolgd door een hartfalen.