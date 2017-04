Chauffeur vliegt politie voorbij in BMW

De jongeman wilde de zware motor van zijn wagen even uitproberen en gaf vol gas. Aan een stevige snelheid schoot hij andere auto's voorbij, waaronder een anonieme wagen van de federale wegpolitie. Die zette de achtervolging in maar de chauffeur had geen zin om zich te laten controleren.



Aan snelheden tot 260 km per uur raasden de wagens korte tijd over de Ring. De vluchtende chauffeur koos dan de uitrit Berchem. Volgens woordvoerder Wouter Bruyns van de lokale politie gingen Antwerpse agenten dan mee in de achtervolging. "De chauffeur raakte onderweg een geparkeerde auto maar reed toch verder. UIteindelijk stopte de chauffeur op het kruispunt van de Spoorwegstraat en de Jan de Graefstraat in Berchem, vlakbij het stadion van Berchem Sport. Hij vluchtte te voet weg."



In de auto zat wel een vriendin van de chauffeur. Zij werd voor ondervraging meegenomen. De wagen werd weggesleept. In de wagen werd niets verdachts aangetroffen. De reden waarom de chauffeur vluchtte, is onduidelijk. Vermoedelijk komt hij wel uit een familie die bij het Antwerpse gerecht goed gekend is. (PLA)