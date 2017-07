Brutale inbreker opgepakt nadat hij gestolen fiets wou weggeven

De politie heeft zondagnacht een brutale overvaller kunnen strikken. Een inbreker drong rond middernacht binnen in het huis van een 87-jarige vrouw in de Verbondstraat in Antwerpen. De inbreker bedreigde de dame met een mes, sloeg haar, knevelde haar en bond haar vast. De man ging er vandoor nadat hij wat geld had gestolen, een bankkaart, juwelen en de vrouw haar fiets. Het slachtoffer kon zichzelf daarna bevrijden en verwittigde haar zoon, die de politie erbij betrok. De vrouw zelf gedroeg zich volgens de politie heel sterk en werd naar het Sint-Vincentiusziekenhuis gebracht voor haar verwondingen. Een half uur later bood de inbreker de gestolen fiets aan aan een vrouw op de Groenplaats. Hij zei daar domweg bij dat hij die fiets gestolen had. Daarom sprak de vrouw een politiepatrouille aan die toevallig passeerde. Toen de politie de dief aansprak, zette hij het op een lopen. Na een korte achtervolging kon de man ingerekend worden in de Bergstraat. De gestolen spullen werden op hem aangetroffen en hij werd meegenomen naar het politiekantoor. De dader is een 33-jarige Algerijn die bekend staat bij de politie met een waslijst aan feiten. Hij werd gisterenochtend voorgeleid bij het parket. (BSB)