Bestolen reiziger machteloos tegen Thalys-bende

Raymond Coene uit Kapellen ging gisteren gefrustreerd naar huis van het proces tegen een Algerijnse bende die in het Centraal Station minstens 25 reizigers beroofde. "Ik ben voor 11.000 euro aan foto en computermateriaal kwijt. Bij die bende is welgeteld 10 euro in beslag genomen. Wat kan het gerecht voor mij doen", vroeg Coene zich af. PATRICK LEFELON

In het Centraal Station staan wel honderd bewakingscamera's. Beelden waren er dus in overvloed om de Thalys-bende op te sporen. Toch slaagden de zeven Algerijnen en Palestijnen erin om bijna een half jaar lang reizigers te bestelen op de perrons 20-24 waar de internationale Thalys-treinen vertrekken. De methodes waren divers. Iemand leidde een reiziger die op een bankje zat af, terwijl een kompaan langs achter de bagage stal. Of iemand klopte op het raam van de trein, de reiziger keek naar buiten en ondertussen griste een medeverdachte diens bagage uit het rek.



De bende maakte tussen november 2016 en mei 2017 minstens 25 slachtoffers. Ze maakten vooral portefeuilles, laptops en fototoestellen buit. Alle diefstallen in het dossier werden door bewakingscamera's gefilmd, net zoals de verdeling van de buit achteraf.





Koffer Raymond Coene uit Kapellen was één van de slachtoffers. Hij werd op zaterdag 7 januari bestolen terwijl hij op de Thalys richting Amsterdam wacht. Raymond zou van daaruit naar Nieuw-Caledonië vliegen."De trein had een half uur vertraging", vertelt vader Raymond Coene. "Mijn zoon zette zijn koffer neer. Er kwam iemand naast hem op de bank zitten. Hij keek die persoon even aan en het volgende moment was zijn valies met alle fotomateriaal verdwenen. Mijn zoon liep naar het kantoor van de spoorwegpolitie. Die stuurde hem naar bewakingsfirma Securail. Daar werd hij doorverwezen naar de politie op de Oudaan en gezien de wachttijden kreeg hij daar de raad om bij de politie in Kapellen aangifte te doen."



Raymond Coene was gisteren op het proces aanwezig om een schadeclaim van 11.000 euro in te dienen voor de diefstal van fototoestel, lenzen, twee laptops, harde schijf en gsm's.