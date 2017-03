Antwerpenaars krijgen boete, buitenlanders gaan vrijuit

Het LEZ-net rond Antwerpen mag dan voor de Vlaming perfect gesloten blijken, vervuilende buitenlandse auto's kunnen nog vaak probleemloos door het stad rijden zonder gestraft te worden. "Doordat er met 25 Europese lidstaten nog geen afspraak is over de uitwisseling van de technische nummerplaatgegevens, komen boetes nog niet toe", zegt de stad. DIETER LIZEN

Sinds 1 maart 2017 mogen ook te vervuilende buitenlandse voertuigen de stad Antwerpen niet meer in, op straffe van boetes. Alle buitenlanders, behalve de Nederlanders, moeten zich verplicht registreren, omdat de stad niet beschikt over een databank met de technische gegevens van buitenlandse voertuigen. Dit moet gebeuren ten laatste binnen de 24u na het binnenrijden van de LEZ. Na de registratie mag een 'proper voertuig' gratis binnen en een oud, vervuilend voertuig betaalt. Indien een buitenlands voertuig niet geregistreerd werd, wordt het automatisch beboet van zodra het zich in de LEZ begeeft. Zelfs voertuigen met bijvoorbeeld Euronorm 6 ontspringen de dans niet, althans op papier. Want enkel buitenlanders die binnen het jaar met hetzelfde voertuig worden tegengehouden bij een politiecontrole, zullen uiteindelijk moeten betalen.





Overkoepelend verdrag Doordat er geen Europese regeling is voor de uitwisseling is van de technische gegevens die bij elke nummerplaat horen, komen boetes niet toe. Enkel met Nederland en Frankrijk zijn er nu al specifieke afspraken in de maak. "Dit valt moeilijk uit te leggen aan de Antwerpenaar die braaf betaalt", beseft ook schepen van Leefmilieu Nabila Ait Daoud. "Maar dit is een probleem dat Europees geregeld moet worden. Internationaal worstelen heel wat LEZ- of milieuzones met het gebrek aan een overkoepelend verdrag. Europees is er sinds mei 2016 wel een privacy verordening van kracht, een gelijkaardige regeling zou er moeten komen over het uitwisselen van nummerplaatgegevens. Maar dankzij de LEZ-controleurs die de straat opgaan en zich aansluiten bij gecoördineerde politie-acties is er toch een behoorlijke pakkans voor niet-geregistreerde buitenlanders."