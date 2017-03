Amper 21 en al het boegbeeld van borstcampagne

Ondraaglijke onzekerheid

"In december 2015 werd via een genetische test vastgesteld dat ik drager ben van het erfelijke BRCA1-gen waardoor ik 85 procent kans heb ooit borstkanker te krijgen en 60 procent kans heb op eierstokkanker. De lijdensweg die mijn mama moest doormaken, de chemo, het hervallen na negen jaar... Daar had ik zelf geen zin in. Daarom nam ik het drastische besluit om dit najaar mijn beide borsten te laten amputeren en tegelijk een borstreconstructie met eigen weefsel te laten uitvoeren."



Die tweede ingreep belooft wel ingewikkeld te worden, want doordat ze zo slank is, heeft Davina te weinig buikvet om daarmee zomaar een nieuwe borst te reconstrueren en zal er vet van het bovenbeen gebruikt worden. Toch heeft Davina geen schrik voor de operaties of de littekens. "De zekerheid van een goede gezondheid vond ik veel belangrijker dan enkele littekens. Ik ben nu nog jong en sportief, ik recupereer nog snel. Bovendien ben ik dan van die ondraaglijke onzekerheid af die nu als een zwaard boven mijn hoofd hangt. Volgend jaar ga ik op zoek naar een stageplaats en ik wilde dit voordien uit de weg hebben." Davina is actief in een Gentse studentenvereniging en heeft een uitgebreid netwerk van vrienden. Maar ze merkte dat op het onderwerp van preventieve borstamputatie wel nog een taboe rust.