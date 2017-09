Als vuilniszak van derde verdieping naar beneden gekieperd

Poetsvrouw Dorina Stef had Ludovic Zetocha eind 2014 in een Roemeense discotheek leren kennen. Halsoverkop dumpte Zetocha zijn vriendin, liet alles wat hij in Oostenrijk had achter en verhuisde naar België. Dat Dorina contact had met andere mannen, zinde de agressieve Zetocha niet. Ziekelijk jaloers en dat resulteerde in intrafamiliaal geweld. Zelfs voor de ogen van Dorina's zoontje van toen 6. Niet zo verwonderlijk dat Dorina hem aan de deur had gezet, maar dat snapte Zetocha niet. Op het proces gisteren ook nog altijd niet. Hij wilde zogezegd met haar praten, maar voor de vrouw was het al lang einde verhaal. Ze had haar onderbuurman Theo H. en haar huisbaas al gewaarschuwd: houd jullie deuren goed op slot en laat niet zomaar binnen in het appartementsgebouw.

Plan

Zetocha wist dat praten niet zomaar ging. Hij bedacht een plan: hij brak in in een huis dat te koop stond in de Admiraal de Boisotstraat, aan de achterkant van de Graaf Van Hoornestraat. Met de hulp van een pallet en een touw klom hij over een muur van vier meter om op het terras van Theo H. te geraken. "Rond 3 uur werd ik wakker van gestommel", vertelde de 60-jarige man. "Plots stond de ex van Dorina in de living. Hij zette een Stanleymes op mijn keel." H. werd vastgebonden met tape en touw. "Mijn cliënt werd als een wild zwijn gekneveld", legde meester Walter Damen uit. "Zetocha had alles goed gepland. Alle spullen had hij bij in een laptoptas. Acht uur lang wachtte hij op zijn prooi."



Even na half elf in de voormiddag verliet Dorina haar flat. In de trappenhal rook ze geur van sigaretten. Meteen checkte ze bij haar huisbaas of iemand een klus kwam doen, want niemand anders in het gebouw rookte. Omdat die van niks wist, belde de Roemeense op dat moment al de politie.



Niet veel later sleurde Zetocha Theo H. naar haar flat. De gegijzelde buur moest Dorina roepen en zeggen dat hij ziek was. De list lukte: Dorina deed de deur open en Zetocha baande zich in een weg in het appartement. Niet veel later belde de politie aan. "Zetocha stelde de politie voor een ultimatum: de agenten moesten vertrekken. Hij hield Dorina vast in de open venster en had hij een mes op haar keel gezet", vertelde de aanklager. "Op het moment dat de agenten de deur forceerden, sneed hij de keel over en dan gooide hij haar als een vuilniszak naar beneden." Dat herinnert de Roemeen zich niet meer. Daarna probeerde hij zichzelf te steken en dreigde met springen, waardoor het werk van de hulpdiensten bemoeilijkt werd. Een arrestatieteam kon Zetocha anderhalf uur na de gruwelijke moord arresteren.



"De feiten zijn shockerend en verwerpelijk en de extreme uitbarsting van wraak", vindt aanklager Backx. "Als ik u niet kan hebben, dan niemand", vulde meester Damen aan.