Alleen nog nieuwste bussen in 't stad Dus krijgt rand de oude rommel

De Lage Emissiezone (LEZ) doet vanaf februari zijn intrede in de Antwerpse binnenstad en op Linkeroever. Daardoor mogen te vervuilende bussen van De Lijn de stad niet meer in. Resultaat: De Lijn verkast die bussen nu naar de Mechelse rand en de Kempen. De vakbonden zijn niet te spreken over de ingreep. "De problematiek wordt verschoven en andere steden krijgen de oude rommel." SASKIA CASTELYNS

ACV-vakbondsman Freddy De Wilder. - Aerts Marc Nog twee weken en dan is het zover: geen enkel dieselvoertuig met euronorm 3 en zonder roetfilter mag dan nog de Antwerpse binnenstad in en Linkeroever op, tenzij tegen betaling. Alles onder die norm 3 komt er gewoonweg niet meer in. Dat geldt ook voor de bussen van De Lijn. De vervoersmaatschappij herschikt daarom zijn vloot.



Daarop volgde gemor van de chauffeurs in de 'getroffen' regio's, want in het Mechelse moeten ze 18 nieuwe bussen afstaan en op de standplaats Mol verliezen ze 7 nieuwe bussen die voortaan vanuit Turnhout naar Antwerpen rijden.





Nieuw type "Elke chauffeur hoopt ooit met een nieuw type bus te kunnen rijden", legt Freddy De Wilder van de christelijke vakbond ACV uit. "Wij ijveren daarom altijd voor een logische verdeling, afhankelijk van de staat van de bussen in verschillende regio's. De démarches die nu volgen om aan de Lage Emissiezone te voldoen, zorgen voor veel onbegrip." Buitenstaanders zouden zeggen: een bus is een bus, maar dat is dus niet zo voor de chauffeurs van De Lijn. "Met een verouderde bus riskeer je pannes en het comfort voor iemand die uren moet rijden, is ook niet te onderschatten. Bovendien verzetten ze de oude bussen net naar lange-afstandstrajecten vanuit Mechelen en Turnhout.





Minder comfort De ingreep komt ook het comfort van de reizigers niet ten goede", aldus De Wilder. "De Lijn heeft het in de hele provincie Antwerpen al moeilijk met het vinden van 400 krachten om aan de minimumbezetting te voldoen. Dit zal dan nog eens meer technische problemen veroorzaken en niet verspreid."



De Wilder geeft een voorbeeld: "In Mechelen alleen al zijn er afgelopen maandag 45 ritten niet gereden omdat er door technische problemen te weinig bussen waren." Bovendien wordt het verschepen van de Antwerpse verouderde vloot vanaf 2019 alleen maar groter. Dan verstrengen de LEZ-normen en zijn er nog eens 31 bussen die vanuit de standplaats Zurenborg-Antwerpen naar de rand verbannen zullen worden. "Daar waar Antwerpen oplossingen zoekt, verschuiven ze de problematiek en krijgen andere steden de oude rommel". Maar de vakbonden schieten niet met scherp op De Lijn. Ze hebben vooral de stad Antwerpen in hun vizier. "Tot half december is er door De Lijn gelobbyd om tenminste een uitzondering te vragen tot aan het station van Berchem en op Antwerpen-Zuid, waar de bussen draaien en de meeste mensen op een tram stappen.



"Maar ook dat is geweigerd. Nochtans zou dat al veel oplossen. Want wat ook met al die pendelaars die parkeren aan Berchem station, nét binnen het verboden gebied binnen de Ring? Voor 50 meter binnen de zone zetten ze die mensen voor een voldongen feit als hun wagen niet in orde is."



Schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud reageert: "De LEZ is geen pestmaatregel, maar een positieve maatregel die de gezondheid van de Antwerpenaar wil beschermen. Ik hoop dat ook de andere Vlaamse steden en gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en mijn voorbeeld volgen."