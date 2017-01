7 jaar cel voor homejackers: "Zelfs zoontje van 8 bedreigd met mes"

Twee homejackers van 18 en 19 uit Borgerhout vliegen voor 7 jaar de cel in. Een 16-jarige handlanger had hen getipt dat er in een villa in Stabroek geld te rapen viel. Hij hoort tot de kennissenkring van de dochter des huizes en wist dat de bewoners zelf op vakantie waren. De huishoudster en haar zoon van 8 werden in de villa overvallen.

Bankkaart

Op dat moment stapte haar zoontje de keuken binnen. Die kreeg een flinke duw. Met een mes werden de huishoudster en haar zoontje bedreigd en meegesleurd naar de kamer waar de kluis stond. De daders eisten de code, maar die had de vrouw niet. Daarop stalen Ismail B.C. en Redouane B. de bankkaart van de vrouw en eisten haar code. Tot tweemaal toe gaf het slachtoffer een foute code. Toen dat uitkwam, kreeg ze enkele klappen.



Met haar zoon werd ze aan handen en voeten in de slaapkamer vastgebonden met ijzeren strips. De homejackers gingen ervandoor met de Mercedes en stalen nog tablets, zonnebrillen en juwelen. Met de gestolen bankkaart werd aan de Turnhoutsebaan kort na de feiten 440 euro afgehaald. De daders werden gefilmd door de stadscamera's, en ook door de bewakingscamera's aan het huis in Stabroek. Er werden ook DNA-sporen gevonden van de daders in het huis en in de later teruggevonden Mercedes ML.