51 meter glijplezier

De eyecatcher van het belevingspark Comics Station staat er: een 22,5 meter hoge glijbaan, meteen de grootste indoorglijbaan ter wereld. Goed voor 51 meter glijgenot. Daarnaast zal het park in primeur een animatie tonen van de familie Kiekeboe. DAVID ACKE

Drie glijbanen zal het belevingspark Comics Station tellen. De hoogste is goed voor 22,5 meter en is daarmee de hoogste indoorglijbaan ter wereld. De tweede zal elf meter hoog zijn en de derde, een met twee sporen zodat je naast elkaar kan glijden, zal een hoogte van vijf meter hebben. De glijbanen zijn speciaal ontworpen voor deze locatie door de Duitse fabrikant Atlantics. Zij zijn specialist in het bouwen van dergelijke constructies en zijn vooral actief in luchthavens voor het bagagetransport en evacuatieglijbanen bij bedrijven.



CEO van Comics Station Wim Hubrechtsen: "In juni zijn we gestart met de bouw ervan en dat was een huzarenstuk. Het was puzzelen om alle onderdelen op zijn plaats te krijgen. Door de beperkte ruimte konden we niet werken met kranen. Het duurde een week om al het materiaal alleen al binnen te krijgen."





Alpinisten Op dit moment zijn de glijbanen nog gehuld in een doek om ze zo proper mogelijk te houden. "Eens de werken gedaan zijn, komen twee alpinisten langs om die buizen te kuisen. Met een gewone hoogtewerker kunnen we hier niet binnen", aldus Hubrechtsen. Het bedrijf dat ook het Atomium opblinkt, zal hiervoor aangesteld worden.



Voor een optimale glijbelevenis zal de glijbaan ingegleden worden. "Dat klinkt raar, maar dat is nodig zodat er goed gegleden kan worden. Daarom zullen een vijftigtal vrijwilligers keer op keer met doeken naar beneden glijden. Hoe meer er gegleden wordt, hoe sneller alles zal gaan", legt Hubrechtsen uit. Wie zich geroepen voelt, houdt best de Facebookpagina van Comics Station in de gaten.