10.000 supporters verwacht op Grote Markt

Het podium aan de Bosuil staat al klaar voor een topfeest. - Klaas De Scheirder

Na de start van de Ronde Van Vlaanderen vorige week, zal ook komende zondag een massa volk in het centrum van Antwerpen toestromen. Meer dan 10.000 Antwerp-supporters worden verwacht op de Grote Markt voor de huldiging van de spelers op het 't Schoon Verdiep. Gezien de mooie weersvoorspellingen kan dat aantal nog oplopen.



"We verwachten inderdaad een massale opkomst. Het wordt dan ook een uniek moment voor veel van onze jonge supporters. De laatste kampioenenviering op de Grote Markt dateert van 2000", zegt Thomas Slembrouck, woordvoerder van Antwerp FC. "We raden alle fans aan om zoveel mogelijk met de fiets of met het openbaar vervoer naar het centrum van Antwerpen te gaan."



Met een frisse pint in de hand en een groot legioen rood-witte fans wordt het hoe dan ook een gigantisch feest zondag, maar de club vraagt de fans met aandrang om de club op een positieve manier te vertegenwoordigen. "Op de twee kampioenenwedstrijden tegen Roeselare hebben de Antwerp-supporters zich voorbeeldig gedragen. We verwachten dat dat zondag ook zo zal zijn", zegt Slembrouck.



De spelers en de staf van Antwerp FC worden zondag om kwart voor 11 's ochtends in het Stadhuis verwacht, waar ze gehuldigd worden door burgemeester Bart De Wever (N-VA) en de schepenen. Daarna volgt het 'moment de gloire', de traditionele balkonscène op het Schoon Verdiep.



Wie het hele schouwspel goed zal kunnen overschouwen, is Antwerpsupporter Geert Boden. Samen met zo'n 30 collega's huurde hij het zaaltje boven café Den Bengel af, waar ze het feest al vanaf 's ochtends vroeg in gang zullen zetten.