"Vermijd Noorderlaan tot volgende week maandag"

Het verkeer op de Noorderlaan liep gisteren helemaal in de soep door werken aan het op- en afrittencomplex Noorderlaan van de A12 in Ekeren. "Moeten ze nu echt overal tegelijk beginnen werken?", vroegen enkele gefrustreerde automobilisten zich af. "Dat doen we nu net niet", antwoordt Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). "We konden deze werken niet vroeger starten, omdat de werken aan de Kloosterstraat in Ekeren nog liepen en alle bussen van De Lijn langs hier werden omgeleid. Later starten kon ook niet, want het op- en afrittencomplex moet klaar zijn voor het Operaplein op de schop gaat en de Leien geknipt worden. Anders zou het helemaal een chaotische verkeerssituatie worden."