"Niet boos op rottweiler, wel op baasje"

Slachtoffer K. (in witte broek) ligt op de grond, terwijl de hond in bedwang wordt gehouden. - Patrick Lefelon

De familie zorgt al de hele week voor K., die liever anoniem haar verhaal vertelt. Naar school kan ze voorlopig niet want haar rechterhand en -arm zitten in een dik verband. De twee gebroken handbeentjes zullen de dokters later deze week in het gips leggen. De gapende bijtwonde van een vijftal centimeter lang en even diep is wel gehecht.



K. was op vrijdag met haar klas 6de Verzorging op weg naar Park Spoor Noord. Het was mooi weer voor een les lichamelijke opvoeding in open lucht. De meisjes jogden vanaf het Sint-Vincentiusinstituut over de Paardenmarkt.



"Ik liep met twee vriendinnen achteraan de groep. Volgens die cafébaas hebben wij zijn hond uitgedaagd in het voorbijlopen. Daar is niets van aan. Ik had die hond eerst zelfs niet gezien. Wij staken het eerste stuk van de Leien over maar toen werd het rood. Achter mij hoorde ik ineens gegrom en geblaf. Die rottweiler kwam mij voorbijgelopen. Van het verschieten struikelde ik. Die hond keek mij dreigend aan en sprong dan naar mij. In een reflex weerde ik met mijn rechterarm mijn gezicht af. De rottweiler zette zijn tanden in mijn onderarm. Alsof iemand met een mes diep in je arm snijdt, zo voelde het. Die hond sleepte mij een paar meter mee aan mijn arm, tot aan de ingang van het café waar hij was ontsnapt. Iedereen rondom mij riep en gilde. Ik focuste mij op die hond en die snijdende pijn. Na enkele minuten voelde ik mij wegdraaien."