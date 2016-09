"Met fles door alle controles"

Zotte ideeën? Maarten Eeckhaut-Racon, recent verhuisd van Stabroek naar Berendrecht, heeft een lijst van honderd zaken die hij ooit in zijn leven nog eens wil doen. Een boodschap in een fles verspreiden, was er één van. "In het voorjaar zijn wij met het gezin naar Mexico gereisd", vertelt Maarten. "Thuis hadden wij onze fles zorgvuldig geprepareerd. Mijn twee dochters Noa en Maia, en ikzelf zijn er twee avonden mee bezig geweest. Mijn vrouw vond het hilarisch hoe serieus wij ons plan namen. De fles uitwassen, een kurk op maat snijden, nadenken over de boodschap op papier en tot slot de kurk met was vastzetten op de fles." Mooi plan maar dan gebeurden op 22 maart de aanslagen in Brussel en werden de controles op luchthavens verscherpt. Maarten nam de fles mee in zijn handbagage en legde bij elke controle zijn bedoeling uit.

Cruiseschip

"Verrassend genoeg vonden alle douaniers en grenscontroleurs de fles een geweldig idee. Nergens werd ik tegengehouden."



Maarten en zijn gezin scheepten in Galveston (Texas) in op een cruiseschip en maakten zo de oversteek naar Cozumel in Mexico. Net voor het binnenvaren van de Golf van Mexico gooide hij op 27 maart de fles overboord, in de hoop dat zij haar weg zou zoeken naar de Atlantische Oceaan en wie weet, aanspoelen ergens in West-Afrika.



"Blijkbaar is de fles de andere kant opgedreven, richting de kust van Mexico en is zij daar op het verlaten schiereiland Matagorda aangespoeld", zegt Maarten. "Daar heeft de familie Boykin die geregeld gaat wandelen op het strand van Matagorda de fles gevonden."



Via Facebook kreeg Maarten vorige week een bericht van de Boykins. "Mijn dochters waren door het dolle heen. Vooral omdat de plaatselijke krant er ook nog een artikel over schreef. Ik vond het contact met de Amerikaanse familie hartverwarmend."



In de Amerikaanse krant Victoria Advocate vertelt de familie Boykin dat zij de fles opnieuw te water zullen laten tijdens hun komende reis naar Hawaii. Zij zullen er dan een nieuwe boodschap in stoppen.



En wat is het volgende plan van de familie Eeckhaut-Racon? Maarten: "Misschien kies ik eerst voor één van de makkelijkere punten op mijn bucket list. Bijvoorbeeld: melk eens een koe!"