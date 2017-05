"Knip van de Leien wordt de hel"

VAB berekende dat drie chauffeurs op tien uit het Antwerpse verkeer moeten als we met z'n allen nog ergens willen geraken. Maar uit de studie blijkt dat chauffeurs helemaal niet van plan zijn om hun rijgedrag aan te passen. Zeker niet als zij de auto gebruiken om naar hun werk te gaan. "Pendelaars zijn niet bereid hun gedrag aan te passen", zegt woordvoerder Maarten Matienko. Hoe dichter we bij 'de Antwerpse knip' komen, hoe luider de onheilstijdingen. Vanaf 5 juni gaat het slot op de Antwerpse Leien. Die belangrijke verkeersas van noord naar zuid zal anderhalf jaar worden afgesloten om het Operaplein te ondertunnelen. En dat terwijl er vorige week al lange files stonden door een samenloop van wegenwerken. "Wat we nu zien, is puur paniekvoetbal", zegt Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws. "Het stadsbestuur weet al jaren dat deze werken veel hinder zullen veroorzaken, maar het heeft de bewuste keuze gemaakt om geen ingrijpende maatregelen te nemen. Verder dan informatiefolders uitdelen en verkeersapps lanceren, zijn ze niet geraakt. Nu beseffen ze plotseling dat het toch niet zo vlot zal gaan."

"Geen keuze gemaakt"

Terwijl Gent met zijn circulatieplan een drastische mobiliteitskeuze nam, doet Antwerpen volgens Meeuws het tegenovergestelde: géén keuze maken. En daar knelt het schoentje. "Als je geen keuzes maakt, dan verliest iedereen", stelt de voormalige baas van De Lijn in Antwerpen. "De auto, de fiets, de bus, de tram: het is onmogelijk om hen allemaal alle ruimte te geven. Een goed mobiliteitsbeleid maakt keuzes in plaats van iedereen tevreden proberen te houden."



Dat het stadsbestuur eind deze maand teruggrijpt naar een (tijdelijke) korting op bussen, trams en stadsfietsen - een oud socialistisch recept - vindt hij wel een goede zaak. "Beter laat dan nooit", klinkt het fijntjes.



Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) windt er geen doekjes om: 5 juni wordt een moeilijke dag. "Maar moeten we dan overal verbodsborden plaatsen zodat niemand nog de stad kan inrijden?", werpt hij op. "Dan heb je uiteindelijk geen stad meer over. Ik heb er alle vertrouwen in dat mensen de juiste keuzes kunnen maken. Ze hebben geen nood aan een belerend vingertje."



Hoewel de stad zwaar investeert in openbaar vervoer, zijn files volgens Kennis onvermijdelijk. Puur vanwege de ongeziene omvang van de wegenwerken. "Dit is een openhartoperatie die je niet elk decennium ondergaat. Het is de grootste werf sinds de aanleg van de premetro in de jaren '70." Dat dus niet alles van een leien dakje zal lopen, is volgens Kennis evident. "We moeten hier allemaal samen doorheen."