"Ik wilde niet terug naar cel zonder geld"

Hobokenaar Peter D.S. (39) riskeert vijf jaar cel voor vier overvallen, onder meer op twee juwelierszaken. Ongemaskerd, maar gewapend met een busje traangas. De dertiger was op de dool, nadat hij niet was teruggekeerd naar de gevangenis van Turnhout. "Ik wilde niet terug zonder geld voor mijn gevangenisrekening." KRISTOF AERTS

Annik De Mey van een juwelierszaak op de Kioskplaats was op Valentijnsdag het slachtoffer van de overvaller. - Foto Aerts Op Valentijnsdag stapte Peter D.S. de juwelierszaak van Annik De Mey op de Kioskplaats in Hoboken binnen. "Hij had enkele gouden armbanden in de etalage getoond", vertelde Annik toen in deze krant. "Mijn werkneemster heeft die gehaald en op de toog gelegd. Daarna vroeg hij nog naar andere juwelen. Hij toonde die langs de buitenzijde in de etalage. Mijn werkneemster nam de gevraagde juwelen en op het moment dat ze terug aan de inkomdeur was, blokkeerde de man de inkomdeur."





Pepperspray "Van dichtbij spoot hij pepperspray in haar gezicht en hij grabbelde enkele juwelen mee." Een medewerker had hem herkend als de broer van een vroegere klasgenoot. De buit verkocht D.S. voor 1.500 euro.



Op 24 februari pleegde de Hobokenaar een nieuwe overval op juwelierszaak Bijorca in de Anselmostraat. Na een prospectie haalde hij rond 17.30 uur pepperspray boven. De juwelier liet zich niet doen en ging in de achtervolging. De overvaller kon door de juwelier en omstaanders in bedwang gehouden worden.



"Met één actie is de levensdroom van mijn cliënt aan diggelen", pleitte meester Omar Souidi voor juwelier Didier Verhille. "In 30 jaar werd hij 14 maal overvallen, maar deze overval heeft de meeste indruk nagelaten. Vooral omdat zijn dochter van 17 net in de zaak was. Zoiets snijdt in de hart van het gezin." De dochter heeft er nog steeds nachtmerries van.