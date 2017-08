De Antwerpse uitvaartsector vraagt duidelijkheid over de mogelijkheid tot begrafenissen op de Schelde. "Geef ons een stappenplan zodat we onze klanten goed kunnen informeren," klinkt het. In mei kondigde schepen van Erediensten Caroline Bastiaens (CD&V) aan dat biologische urnen in de Schelde konden worden neergelaten. Maar hoe dat precies moet verlopen, is nog steeds niet duidelijk.

"Gelukkig is de vraag op dit moment verwaarloosbaar want we zouden onze klanten niet kunnen inlichten hoe zo'n begrafenis er zou uitzien", vertelt Dexters. "Er was sprake van een specifieke plek langs de kaaien maar daar heb ik sinds de bekendmaking niets meer over gehoord." Nog voor de start van de zomervakantie stuurde Dexters een mail naar het kabinet Bastiaens met de vraag om meer duidelijkheid. "Maar daar heb ik tot vandaag nog geen reactie op gekregen," aldus Dexters. Ook VARU (Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen) vraagt duidelijkheid. Volgens Thomas Heiremans, woordvoerder van VARU, heeft de sector via de pers moeten vernemen dat dergelijke begrafenissen vanaf nu mogelijk zijn.

Komende weken

"Het is een goede zaak dat er een wettelijk kader rond is gemaakt, maar wij hebben vanuit de politiek nog geen duidelijke richtlijnen gekregen. Dus als morgen een klant informeert naar een begrafenis op de Schelde, dan zal dat in principe wel kunnen, maar wij kunnen de klant niet informeren hoe dat in zijn werk gaat," aldus Heiremans. Volgens hem moest er eerst teruggekoppeld worden naar de sector voor het plan verkondigd werd in de media.Van in het begin stelde schepen Bastiaens dat begrafenisondernemers vrij waren in hoe ze dergelijke tewaterlatingen zouden organiseren.



"We gaan begrafenisondernemers niet opleggen welke boot ze moeten huren. Wel zoeken we een veilige en serene plek op de oever. Je moet er rekening houden met eb en vloed, met de sterkte van de stroming. We dachten eerst aan de inham nabij het Boudewijnmonument op Linkeroever. Maar dat hebben we geschrapt omdat de urnes er te gemakkelijk in het slib kunnen vastgeraken," zei Bastiaens in mei.



Zowel VARU als Funebra zullen de komende weken aan de mouw trekken van schepen Bastiaens om meer duidelijkheid.