'Fifty Shades Darker'-bed te koop op Eroticabeurs

De tweede Fifty Shades film is uit en dat kan de organisatie van de Eroticabeurs niet onopgemerkt aan zich voorbij laten gaan. Op de beurs in Antwerpen kan de liefhebber een unieke versie van het Mr Grey bed bewonderen én kopen. Het bed is voorzien van de nodige kettingen en handboeien, waardoor het het gewone bed overstijgt. Om alles nog spannender te maken, zal er op gepaste tijdstippen een Mr Grey het bed bemannen. Wie wil, kan op de foto met hem of met elkaar. De Eroticabeurs vindt plaats van 17 tot en met 19 februari in Antwerp Expo. (ADA)