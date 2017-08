"Enige wat je nodig hebt, is een groot hart"

Een man met het hart op de juiste plaats, de Antwerpse stand-up comedian Youssef El Mousaoui (40). Sinds vorig jaar trekt hij in de zomer naar zijn roots in Marokko om geld in te zamelen voor weeshuizen. Maar deze week haalde hij ook een dakloze van de straat. Hij gaf de 45-jarige man een 'make-over' en zorgde voor een reünie met zijn familie. "Je hebt geen grote organisatie nodig om iemand terug op het juiste pad te brengen, alleen een groot hart." SASKIA CASTELYNS

Het was een schok voor de familie om Abdelkaderterug te zien. - SCA In juli was hij nog een maand in Oujda, in het noorden van Marokko, om er een handje toe te steken in weeshuizen. Youssef El Mousaoui, tot een paar jaar gelden de enige allochtone stand-up comedian in Vlaanderen, zamelt sinds vorige zomer ter plaatse alles in wat de instellingen kunnen gebruiken: kleren, speelgoed, eten tot zelfs zoetigheid voor pakweg het Suikerfeest. Momenteel zit hij alweer een week in het dorp waar zijn grootouders wonen. Maar zijn hulpaanbod ging deze week verder dan die aan weeskinderen. "Al een paar dagen zag ik op straat een man liggen. Dakloos, op de grond bij een temperatuur van 35 graden, zonder beschutting van de brandende zon. Niemand die een moer om hem gaf, niemand wilde bij hem in de buurt komen. Hij stonk en was vies."





Abdelkader lag dagenlang op straat bij een temperatuur van 35 graden. Niemand die een moer om hem gaf. - SCA Herenigd met gezin Blijkbaar was de 45-jarige Abdelkader zijn leven beu en had hij om persoonlijke redenen een jaar geleden zijn gezin achtergelaten om voor een leven op straat te kiezen. Maar daar waar andere daklozen Youssefs aangeboden hulp niet altijd in dank aannamen, ging Abdelkader er wel op in. "Ik heb hem bij mij laten douchen, hem nieuwe kleren gegeven en naar de kapper gebracht. Tot mijn verbazing zei hij plots dat hij zijn gezin terug wilde zien." Youssef ging op zoek en vond de vrouw en de 8-jarige dochter van Abdelkader terug bij diens schoonmoeder. "Het was een shock voor de familie, maar heel pakkend. Hij had niet verwacht dat hij nog welkom was, maar werd net hartelijk ontvangen. Zijn eigen moeder zag hij intussen ook terug. Je hebt geen grote organisatie nodig om iemand terug op het juiste pad te brengen, alleen een grote hart. Ik zoek nu een flat voor Abdelkader, die aangaf te zullen stoppen met drinken. Hij wil zijn leven echt beteren. Of de reünie met zijn familie permanent is, zal de tijd moeten uitwijzen. Daar kan ik niet in tussenkomen. Ik hoop dat het goed afloopt."